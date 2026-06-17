Почему в Рязани отключают свет? В министерстве назвали причины – и среди них спецтехника и перегрузка от бытовых приборов

За полтора года спецтехника повреждала электрокабели в Рязани более 120 раз. Фото: АО «РГРЭС»

Региональное министерство ТЭК и ЖКХ в ответ на запрос «КП-Рязань» классифицировало причины перебоев с электроэнергией. Все отключения разделены на три группы: аварийные, плановые и организационные.

Наибольшее число инцидентов носит аварийный характер. Среди них – обрывы линий из-за ураганов, снегопадов и налипания мокрого снега. Часто причиной становится падение деревьев и веток на провода. Особо отмечен рост повреждений кабелей при земляных работах. Только за 2025 год и истекший период 2026 года зафиксировано более 120 таких случаев, когда спецтехника сторонних организаций нарушала целостность подземных коммуникаций.

Также к авариям приводят поломки на трансформаторных подстанциях. Причем речь идет как об оборудовании АО «РГРЭС», так и других сетевых компаний, работающих в областном центре.

Отдельным пунктом выделена перегрузка сетей. Ведомство отмечает, что ограничения подачи энергии могут возникать из-за одновременного использования рязанцами мощных бытовых приборов, превышающих допустимую нагрузку на внутридомовые сети.