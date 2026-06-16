«Как так… Молодой жизнерадостный человек! Жаль, жить еще и жить»: прощание с Андреем Поляковым пройдет 17 июня

Прощание с экс-чиновником мэрии Рязани, самбистом Андреем Поляковым пройдет 17 июня.

Церемония прощания с мастером спорта по самбо, бывшим начальником сектором управления по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани Андреем Поляковым пройдет 17 июня. О дате похорон сообщил региональный минспорт.

Проститься с покойным можно в церкви иконы Божьей Матери Всех скорбящих Радость (Рязань, проезд Скорбященский, 1).

«Как так... Молодой жизнерадостный человек! Жаль, жить еще и жить…» - оставила комментарий одна из подписчиц страницы минспорта.

Андрей Поляков более десяти развивал в Рязани физическую культуру и спорт. О нем говорят, как о человеке с неиссякаемой жизненной энергией и огромным профессионализмом.