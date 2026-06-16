«Человек неиссякаемой жизненной энергии»: Остановилось сердце экс-чиновника мэрии Рязани, самбиста Андрея Полякова

В Рязани умер Андрей Поляков.

Скончался мастер спорта России по самбо, судья, бывший чиновник городской администрации Андрей Поляков. Скорбную весть 16 июня сообщило министерство спорта Рязанской области.

Андрей Поляков долгое время, с 2011 по 2024 год, руководил сектором управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани. Часть жизни отдал развитию сферы физической культуры и спорта.

«Человек неиссякаемой жизненной энергии и огромного профессионализма», - говорится об Андрее Полякове в некрологе.