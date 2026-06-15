«Мы ищем чуткого, ответственного человека, готового дарить тепло»: Сиделок с гибким графиком работы и зарплатой до 45 тысяч рублей набирает ОКБ

В рязанской ОКБ требуются сиделки с гибким графиком и полным соцпакетом. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В Рязани Областная клиническая больница ищет помощников по уходу за пациентами стационара, сообщает медучреждение. Работодатель обещает гибкий график, учитывая пожелания, и официальное трудоустройство.

Варианты работы:

- дневной пост с 07:00 до 19:00 (два через два) - 45 тысяч рублей в месяц;

- ночной пост с 19:00 до 07:00 (два через два) - 45 тысяч рублей;

- сутки через трое - 42 тысячи рублей;

- только по выходным - 12 тысяч рублей;

- пятидневная рабочая неделя - 30 тысяч рублей.

«Мы ищем чуткого, ответственного человека, готового дарить тепло и поддержку тем, кто в этом нуждается», - говорится в описании вакансии.

В больнице есть возможность подработки по индивидуальному графику, ОКБ гарантирует полный соцпакет.

Подробности соискатели могут уточнить у главной медсестры по телефону (910) 561-10-58.