УК для дома в Рязани, наледь с крыши которого убила девушку, выберут по конкурсу.

Городское управление энергетики и ЖКХ объявило конкурс по отбору управляющей организации для дома №21/24 на Первомайском проспекте в Рязани. В марте, когда МКД обслуживала УК «Олимп Сервис», сошедшая с крыши наледь убила 27-летнюю девушку. Компанию после этого лишили лицензии, а директора отдали под суд.

Прием заявок начался 11 июня и завершится 13 июля. Сам конкурс состоится 15 июля, и нем помимо упомянутого объекта определятся управляющие организации еще для девяти домов областного центра (если, конечно, заявки поступят и они будут соответствовать требованиям):

- ул. Пушкина, д.48

- Первомайский проспект, д.9;

- ул. Космонавтов, д.9, к.1;

- Щедрина пр-д, д. 8Б;

- Щедрина пр-д, д. 3;

- Щедрина пр-д, д. 6;

- Щедрина пр-д, д. 13;

- Щедрина пр-д, д. 8;

- Щедрина пр-д, д. 8А.