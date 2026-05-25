НовостиПроисшествия25 мая 2026 11:28

Дело о гибели 27-летней женщины от глыбы льда в центре Рязани передано в суд

По статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, ответит директор УК
Дом на Первомайском проспекте, возле которого всё произошло.

Завершено расследование уголовного дела о гибли 27-летней женщины в результате падения глыбы льда с крыши дома в центре Рязани. Перед судом предстанет директор УК «Олимп Сервис» Артем Солодов.

Именно эта организация обслуживала здание по адресу Первомайский проспект, 21/24, мимо которого со стороны улицы Павлова вечером 4 марта проходила девушка. От травм, полученных при сходе наледи, пострадавшая через несколько дней скончалась в больнице.

Как сообщает СУ СК России по Рязанской области, Солодов будет отвечать по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к столь трагическим последствиям. Часть 2 статьи 238 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей, принудительных работ или лишения свободы на срок до шести лет.