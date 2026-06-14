Андрей Голубой скрылся от следствия. В Рязани разыскивают подозреваемого в мошенничестве

Андрея Голубого подозревают в мошенничестве.

В Рязани разыскивают 23-летнего Андрея Голубого. Ориентировка на мужчину появилась на стенде у отдела МВД России по Железнодорожному району Рязани.

Согласно данным полиции, уроженец Липецка скрывается от органов следствия. Его подозревают в преступлении по ч.2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину»).

Голубому грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Андрея Голубого, просят сообщить в дежурную часть Железнодорожного отдела полиции по телефону 29-94-18 или в угрозыск по 29-90-60.

Не могут найти в Рязани и 19-летнего Саида Сулайманова. Молодой человек настраивал виртуальную телефонную станцию для мошенников (подробнее с фото).