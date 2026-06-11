Вменяют работу с виртуальной телефонной станцией. В Рязани разыскивают 19-летнего Саида Сулайманова

19-летнего Саида разыскивает полиция Рязани.

В Рязани разыскивают 19-летнего Саида Сулайманова. Ориентировка на пропавшего размещена на стенде у отдела МВД России по Железнодорожному району Рязани.

Согласно данным полиции, уроженец города Бердска Новосибирской области скрылся от органов следствия. Ему вменяют ч.2 ст. 274.3 УК РФ («Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенные группой лиц по предварительному сговору»).

Вероятно, речь идет о настройке и обслуживании терминалов для деятельности телефонных мошенников.

Сулайманову грозит лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Саида Сулайманова, просят сообщить в дежурную часть Железнодорожного отдела полиции по телефону 29-94-18 или в угрозыск по 29-90-60.