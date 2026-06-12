В водоемах Рязанской области нашли возбудителей кишечных инфекций Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

В Рязанской области обнаружили возбудителей кишечных инфекций бактериальной природы в водоемах второй категории. Об этом сообщается в докладе Роспотребнадзора РФ за 2025 год. Такие водоемы используют для рекреационных целей - купания и отдыха.

Всего по стране бактерии нашли в 34 субъектах Российской Федерации. В их числе - Рязанская область.

Среди возбудителей - кишечная палочка и другие бактерии, которые могут вызывать острые кишечные инфекции. В 2025 году в России зарегистрировали 506 вспышек таких заболеваний с более чем 8,7 тыс. пострадавших.

В Рязанской области 27% проб почвы не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Это в 3,2 раза выше среднего показателя по России (подробнее).