Бактериями в Рязанской области заражены 27% проб почв. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рязанской области 27% проб почвы не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Об этом сообщается в докладе Роспотребнадзора РФ за 2025 год. Это в 3,2 раза выше среднего показателя по России (8,4%).

Хуже ситуация только в Еврейской автономной области, где не соответствуют нормативам 47,4% проб, а также в Хабаровском крае (35,2%) и Новгородской области (30,1%).

Такое загрязнение может приводить к росту инфекционных и паразитарных заболеваний среди населения, особенно у детей.