В Рязани дворы для благоустройства-2026 отберут по возрасту домов и долгам за капремонт, но без софинансирования жителей

В этом году софинансирование от жильцов при благоустройстве дворовых территорий не требуется. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Рязани опубликовала правила включения дворовых территорий в программу «Формирование современной городской среды» на 2026 год. Заявки от собственников жилья будут принимать 30 дней с момента публикации.

Благоустройство включает минимальный перечень: ремонт проездов, освещение, установку скамеек и урн.

Приоритет получат дворы с более ранней датой подачи заявки. При этом действуют дополнительные критерии: домам постройки до 1960 года начислят 10 баллов, с 1961 по 1980 –6, с 1981 по 2012 – 3 балла. Ещё 5 баллов добавят при отсутствии долгов по капремонту.

Территория должна быть поставлена на кадастровый учет либо оформлен договор аренды земли с мэрией на 5 лет. Заявки, не попавшие в план 2026 года из-за лимитов, автоматически переносятся на следующий период.

В мае в мэрии на запрос КП-Рязань пояснили: «Решение об участии в муниципальной программе принимают собственники помещений многоквартирных домов на общем собрании не менее чем 2/3 голосов от общего числа голосов всех собственников помещений в доме».

Раньше собственники помещений МКД должны были оплатить не менее 20% сметы, а приоритет получали проекты, где жильцы покрывали более 30,1% затрат. Согласно новым опубликованным правилам, софинансирования от жителей не требуется.