Дворы для ремонта в 2026 году в Рязани выберут по заявкам жильцов.

В 2026 году планируется ремонт дорог более чем в 50 дворах. Об этом ранее заявил глава администрации Рязани Борис Ясинский.

Как следует из ответа мэрии на запрос КП-Рязань, список этих дворов еще не сформирован. По каким именно адресам пройдут работы, определит Департамент благоустройства города. Но не самостоятельно, а на основе поступивших от горожан предложений о включении их придомовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды города Рязани».

«Решение об участии в муниципальной программе принимают собственники помещений многоквартирных домов на общем собрании не менее чем 2/3 голосов от общего числа голосов всех собственников помещений в доме», - информирует мэрия.

Требования к заявкам и сроки чиновники должны прописать в «Порядке предоставления, рассмотрения и оценки…», который только еще будет утверждаться. В прошлом году документ был издан только 6 июня, и на подачу предложений давалось лишь 20 календарных дней.

Согласно последней версии этих правил, собственники помещений многоквартирного дома должны были оплатить не менее 20% сметы, а самую высокую оценку получали те предложения, где жильцы покрывали более 30,1% затрат. Дополнительные баллы начислялись за возраст дома (чем старше - тем больше) и платежную дисциплину жильцов - при низком уровне задолженности за содержание жилья и капитальный ремонт.