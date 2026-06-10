Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
12 июня 2026 года в стране отмечают главный государственный праздник – День России. С 12 по 14 июня в Рязани пройдут праздничные мероприятия, концерты, спектакли и фестивали. Власти подготовила полную программу мероприятий на День России.
В пятницу, 12 июня, праздничный концерт ко Дню России пройдет на Лыбедском бульваре - с 17:00 до 20:00. Рязанцы и гости города увидят выступления местных творческих коллективов и большой концерт под открытым небом. Главный гость вечера - народный артист России Олег Газманов. 0+
12 июня
- 13:00 — «Русская народная песня – душа народов России». Академический хор русской песни телерадиоцентра «Орфей»;
- 20:00 — торжественное открытие фестиваля. Мультимедийный проект «Семьи небесные». Выступают народный артист России Евгений Князев, артистка театра и кино Елизавета Арзамасова, симфонический оркестр, Камерный хор Московской консерватории, детская творческая студия при РГАРНХ им. Е. Попова, а также Арутюн Хачатрян с армянским дудуком.
13 июня
- 13:00 — «Конек-горбунок». Спектакль по одноименной сказке Петра Ершова. Государственная филармония Санкт-Петербурга для детей и молодежи;
- 15:00 — «Сцена без занавеса. Актер – волшебство или профессия». Творческая встреча с актерами Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и молодежи;
- 20:00 — «Диалог эпох: классика и современность». Молодежка РГСО: Алина Сафронова (сопрано), Екатерина Епифанова (меццо-сопрано), Александр Слегонкин (тенор).
14 июня
- 13:00 — «Детство – это я и ты». Большой детский хор им. В.С. Попова;
- 18:00 — «Семейные узы в христианском искусстве»;
- 19:00 — Дж. Верди. «Риголетто». Концертное исполнение оперы: Рязанский симфонический оркестр, Рязанский камерный хор, солисты ведущих российских оперных театров.
Место встречи - Рязанский кремль. Вход свободный, 6+.