Появилась полная афиша праздничных мероприятий на День России в Рязани 12 июня 2026. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

12 июня 2026 года в стране отмечают главный государственный праздник – День России. С 12 по 14 июня в Рязани пройдут праздничные мероприятия, концерты, спектакли и фестивали. Власти подготовила полную программу мероприятий на День России.

В пятницу, 12 июня, праздничный концерт ко Дню России пройдет на Лыбедском бульваре - с 17:00 до 20:00. Рязанцы и гости города увидят выступления местных творческих коллективов и большой концерт под открытым небом. Главный гость вечера - народный артист России Олег Газманов. 0+

Программа мероприятий на День России в Рязани 2026 в кремле:

12 июня

- 13:00 — «Русская народная песня – душа народов России». Академический хор русской песни телерадиоцентра «Орфей»;

- 20:00 — торжественное открытие фестиваля. Мультимедийный проект «Семьи небесные». Выступают народный артист России Евгений Князев, артистка театра и кино Елизавета Арзамасова, симфонический оркестр, Камерный хор Московской консерватории, детская творческая студия при РГАРНХ им. Е. Попова, а также Арутюн Хачатрян с армянским дудуком.

13 июня

- 13:00 — «Конек-горбунок». Спектакль по одноименной сказке Петра Ершова. Государственная филармония Санкт-Петербурга для детей и молодежи;

- 15:00 — «Сцена без занавеса. Актер – волшебство или профессия». Творческая встреча с актерами Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и молодежи;

- 20:00 — «Диалог эпох: классика и современность». Молодежка РГСО: Алина Сафронова (сопрано), Екатерина Епифанова (меццо-сопрано), Александр Слегонкин (тенор).

14 июня

- 13:00 — «Детство – это я и ты». Большой детский хор им. В.С. Попова;

- 18:00 — «Семейные узы в христианском искусстве»;

- 19:00 — Дж. Верди. «Риголетто». Концертное исполнение оперы: Рязанский симфонический оркестр, Рязанский камерный хор, солисты ведущих российских оперных театров.

Место встречи - Рязанский кремль. Вход свободный, 6+.