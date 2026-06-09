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НовостиОбщество9 июня 2026 14:19

Движение на улице Кольцова в Рязани изменят в ближайшее время

Мэрия прокомментировала ранее озвученные планы по установке других дорожных знаков
Источник:kp.ru
Движение на улице Кольцова в Рязани изменят в ближайшее время. Фото: vk.com/stvchannel_ryazan

Движение на улице Кольцова в Рязани изменят в ближайшее время. Фото: vk.com/stvchannel_ryazan

Городские власти не отказались от изменений на улице Кольцова в Рязани. Она останется односторонней, но транспорт будет заезжать с улицы Соборной и двигаться к улице Сенной (сейчас наоборот).

Прежде указывался срок с 1 июня, но пока все остается по-прежнему. Как пояснили в мэрии, объявление давалось с целью заблаговременно проинформировать горожан о грядущих переменах, а не назвать конкретную дату реорганизации движения.

Новые дорожные знаки профильное управление планирует установить ориентировочно до конца текущей недели. В пресс-службе городской администрации пообещали, что оповестят об этом дополнительно на своих официальных ресурсах.