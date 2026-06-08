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НовостиОбщество8 июня 2026 6:58

Смены направления движения на улице Кольцова в Рязани с 1 июня не произошло

Как и через неделю. При этом на некоторых онлайн-карты уже внесены изменения
Источник:kp.ru
Смены направления движения на улице Кольцова в Рязани с 1 июня не произошло. Фото: vk.com/stvchannel_ryazan

Смены направления движения на улице Кольцова в Рязани с 1 июня не произошло. Фото: vk.com/stvchannel_ryazan

Администрация Рязани анонсировала, что с 1 июня планируется изменить направление движения на улице Кольцова. Заезд власти хотели организовать с улицы Соборной, а движение транспорта — в сторону улицы Сенной.

Однако ни с 1 июня, ни через неделю, дорожные знаки заменены не были. То есть пока всё осталось по-прежнему. При этом некоторые онлайн-карты (например, «Яндекса») уже показывают измененное направление движения.

На ситуацию обратило внимание сообщество stvchannel. КП-Рязань запросила комментарий в мэрии на этот счет.