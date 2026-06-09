Вслед за интернетом в Рязани начались проблемы с мобильной связью. Горожане жалуются на «постоянные разрывы» соединения

Операторы не несут ответственности за перебои со связью, если действуют по требованиям спецслужб. Фото: Майя БРОД. Перейти в Фотобанк КП

Жители Рязани жалуются на сбои в работе мобильной связи. Отключения Интернета стали уже обыденностью, а проблемы с дозвоном – новым испытанием.

«Почему в других городах всё работает… у нас что?» – негодуют горожане.

Люди отмечают, что даже связаться с близкими по телефону – проблема: «Дозвониться до родных очень трудно, и то раза с 4–5 получается». Другие пользователи говорят о постоянных «разрывах связи» и добавляют: «До меня клиенты не могут дозвониться». «Как людям работать? Вы их без зарплаты хотите оставить?» – спрашивают другие.

В региональном Минцифры объяснили ситуацию: «В каждом регионе индивидуально определяются условия работы мобильного интернета в связи с оперативной обстановкой. Отсутствие интернета вызывает большие неудобства, однако эти меры принимаются ради безопасности рязанцев».

В ведомстве напомнили, что с февраля 2026 года операторы не несут ответственности за перебои, если действуют по требованию спецслужб. Ограничение связи считается вынужденной мерой. «Для всех нас это часть текущей реальности», – добавили чиновники.