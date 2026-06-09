Препарат «Энронит» изъял из оборота рязанский Россельхознадзор. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Образец ветеринарного препарата «Энронит» не прошел контроль качества, сообщает Россельхознадзор по Рязанской и Тамбовской областям. Поэтому ведомство изъяло из гражданского оборота конкретную серию лекарственного средства - «0211» со сроком годности до февраля 2028 года.

Упомянутый образец производства ООО «НИТА-ФАРМ» не соответствовал текущим требованиям по пирогенности. Это показатель, отражающий способность веществ вызывать лихорадку и повышение температуры тела при попадании в организм.