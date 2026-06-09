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НовостиЭкономика9 июня 2026 9:52

Препарат «Энронит» изъял из оборота рязанский Россельхознадзор

Точнее — конкретную серию, образец из которой не прошел контроль качества
Источник:kp.ru
Препарат «Энронит» изъял из оборота рязанский Россельхознадзор.

Препарат «Энронит» изъял из оборота рязанский Россельхознадзор.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Образец ветеринарного препарата «Энронит» не прошел контроль качества, сообщает Россельхознадзор по Рязанской и Тамбовской областям. Поэтому ведомство изъяло из гражданского оборота конкретную серию лекарственного средства - «0211» со сроком годности до февраля 2028 года.

Упомянутый образец производства ООО «НИТА-ФАРМ» не соответствовал текущим требованиям по пирогенности. Это показатель, отражающий способность веществ вызывать лихорадку и повышение температуры тела при попадании в организм.