Болезнь Лайма атакует Рязанскую область: за пять лет заболеваемость выросла в семь раз

За год 143 случая болезни Лайма – рязанские эпидемиологи бьют тревогу. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В 2026 году в регионе уже зарегистрировано 7 случаев клещевого боррелиоза (болезни Лайма). Ежегодно область фиксирует новые заражения, и динамика последних лет вызывает тревогу.

По данным регионального Роспотребнадзора, в 2025 году болезнью Лайма заболели 143 человека (13,2 на 100 тыс. населения), что в 1,9 раза выше показателя 2024 года (77 случаев) и в 2,2 раза выше среднемноголетнего уровня по области. За пятилетний период рост впечатляющий: в 2021 году было всего 20 больных.

Случаи заражения отмечены на 19 административных территориях. Наиболее высокие показатели – в Рязани, Ряжском, Александро-Невском, Сасовском, Спасском, Рыбновском, Ермишинском, Кораблинском и Кадомском округах. Заражение происходило в период активности клещей с мая по октябрь при посещении лесов и загородных зон отдыха.

В структуре инфекций, передающихся клещами, болезнь Лайма занимает 85,1%. Её уровень в регионе вдвое превышает средний показатель по России.