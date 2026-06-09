Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 июня 2026 6:55

«Наблюдается отставание от графика». Будущая школа на 1100 мест Рязани готова на две трети

Готовность школы в рязанском микрорайоне Семчино оценили в 65%
Источник:kp.ru
Готовность школы в рязанском микрорайоне Семчино оценили в 65%. Фото: Рязанская городская Дума.

Готовность школы в рязанском микрорайоне Семчино оценили в 65%. Фото: Рязанская городская Дума.

Строительная готовность школы на 1100 мест в микрорайоне Семчино составляет 65%. Такую оценку озвучила гордума после совещания на объекте.

По представленной городскими властями информации, среди прочего не завершены еще монтаж несущих стен и внутренних перегородок (85%) и устройство входных групп (98%). Продолжается черновая отделка стен и полов — она выполнена на 68%.

Черновая отделка стен и полов выполнена на 68%. Фото: Рязанская городская Дума.

Черновая отделка стен и полов выполнена на 68%. Фото: Рязанская городская Дума.

На начальном этапе (27%) пока находятся работы по благоустройству прилегающей территории. Предстоит сделать отмостку, обустроить тротуары, дорогу, спортивный стадион, установить ограждение.

Утвержденный срок завершения строительства - 2026 год, однако наблюдается отставание от графика.

На начальном этапе пока находятся работы по благоустройству прилегающей территории. Фото: Рязанская городская Дума.

На начальном этапе пока находятся работы по благоустройству прилегающей территории. Фото: Рязанская городская Дума.