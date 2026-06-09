Власти Рязани переведут на регулируемый тариф 17 коммерческих маршрутов

75-ю маршрутку, как ожидается, переведут на муниципальный контракт уже нынешним летом.

Власти Рязани запланировали перевод на регулируемый тариф 17 маршрутов, обслуживаемых коммерческими перевозчиками. Это рассматривается как мера по улучшению выпуска автобусов на линию и соблюдения расписания.

В ходе публичного отчета главы администрации в гордуме 8 июня прозвучало, что в 2026 году на перевозки по муниципальному контракту (и по установленному РЭК тарифу) перейдут два маршрута. Прежде сообщалось, что это №53 и №75, причем изменения грядут уже нынешним летом.

Еще 15 маршрутов мэрия планирует законтрактовать с начала 2026 года.

До этого регулируемыми стали маршруты №30,46 и 50.