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НовостиОбщество8 июня 2026 9:27

Деньги были, но зарплату задерживал 8 месяцев: на директора рязанской автошколы завели уголовное дело

В Рязани директор автошколы ответит за долги по зарплате на 2,5 млн рублей
Источник:kp.ru
14 сотрудников ждали заработанных денег с октября 2025 года.

14 сотрудников ждали заработанных денег с октября 2025 года.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Московским межрайонным следственным отделом СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении директора автошколы. Его подозревают в невыплате заработной платы.

По версии следствия, руководитель, имея реальную возможность погасить задолженность и располагая финансами, с октября 2025 по май 2026 года полностью не выплачивал зарплату 14 сотрудникам. Общая сумма долга превысила 2,5 млн рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, изучается финансово-хозяйственная деятельность организации. Принимаются меры для погашения задолженности перед работниками. Расследование продолжается.