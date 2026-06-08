Деньги были, но зарплату задерживал 8 месяцев: на директора рязанской автошколы завели уголовное дело

14 сотрудников ждали заработанных денег с октября 2025 года. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Московским межрайонным следственным отделом СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении директора автошколы. Его подозревают в невыплате заработной платы.

По версии следствия, руководитель, имея реальную возможность погасить задолженность и располагая финансами, с октября 2025 по май 2026 года полностью не выплачивал зарплату 14 сотрудникам. Общая сумма долга превысила 2,5 млн рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, изучается финансово-хозяйственная деятельность организации. Принимаются меры для погашения задолженности перед работниками. Расследование продолжается.