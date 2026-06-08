В 39 пожарах за неделю в Рязанской области один человек погиб, один пострадал.

С 1 по 7 июня в Рязанской области ликвидировано 39 пожаров, сообщает ГУ МЧС. В результате них один человек погиб, один пострадал.

Смертельный пожар произошел в областном центре, в доме №5 на улице Васильевской. Его жертвой стал ребенок 2014 года рождения — пятиклассница из школы №75.

В Касимовском округе в больницу госпитализирован мужчина 1987 года рождения, пострадавший при пожаре в многоквартирном доме в поселке Гусь-Железный.

Также за неделю огонь уничтожил или повредил 17 строений и три единицы техники.