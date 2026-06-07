При пожаре на улице Васильевской в Рязани погибла школьница

Пожар случился рано утром 6 июня. Фото: Telegram-канал «Рязань. Происшествия».

В результате пожара в доме №5 на улице Васильевской погибла девочка – ученица 5Г класса школы №75. Как сообщается в школьных чатах, ребёнок скончался «в результате возгорания в квартире и отравления продуктами горения». Мама и старшая сестра живы. Объявлен сбор помощи семье. Всех, кто может, просят оказать посильную материальную поддержку.

Трагедия случилась утром 6 июня. По словам очевидцев, возгорание началось на втором этаже: розетку перегрузили множеством электроприборов.

Жильцы подъезда, где произошло возгорание, уточняют, что мог загореться пауэрбанк.

Информация предварительная, обстоятельства уточняются.