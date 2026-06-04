ВТБ расширяет льготное кредитование бизнеса в воссоединенных регионах

Заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

С июня 2026 года банк присоединится к государственной программе по льготному кредитованию малого и среднего бизнеса. Этот инструмент направлен на поддержку и развитие предпринимательства и восстановление деловой активности в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонская областях. Всего за время работы на территории воссоединенных регионов банк предоставил среднему и малому бизнесу более 28 млрд рублей финансирования. Об этом на ПМЭФ-2026 рассказал заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

«Мы последовательно наращиваем поддержку предприятий малого и среднего бизнеса в воссоединенных регионах, расширяет спектр государственных и собственных программ финансирования. По итогам 2025 года мы заключили соглашения с предпринимателями на 78 млрд рублей, благодаря чему сегодня активно строится жилье, развиваются сферы связи, торговли, промышленности и добычи природных ресурсов. Участие банка в программе №888, ориентированной преимущественно на малый бизнес, позволит предпринимателям стабилизировать операционную деятельность, инвестировать в развитие и расширить число рабочих мест», -- рассказал Денис Бортников.

В рамках программы предприниматели из воссоединенных субъектов РФ могут получить финансирование в объеме до 50 млн рублей сроком до трёх лет. Средства можно направлять на любые цели, связанные с ведением бизнеса. Льготная ставка по кредиту будет фиксированной и составит до 10% годовых, при обязательном поручительстве Корпорации МСП.