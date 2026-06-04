Уголовное дело экс-губернатора Николая Любимова рассмотрит суд в Рязани

Пока продолжалось расследование, Николая Любимова держали под стражей в Москве. Судить его будут в Рязани.

3 июня материалы уголовного дела против бывшего губернатора и сенатора Совфеда Николая Любимова поступили в Советский районный суд Рязани. Информация отражена в картотеке судебного делопроизводства.

Правительством Рязанской области Любимов руководил с 2017 по 2022 годы. Затем перешел в Совфед, где представлял регион. Задержан в декабре 2024-го.

На сайте суда обозначено, что Любимову предъявлено обвинение по трем эпизодам получения взятки в особо крупном размере, а также за легализацию (отмывание) денег или имущества, полученных преступным путем, - тоже в особо крупном размере.

Ранее следствие озвучивало, что экс-губернатор обвиняется в мздоимстве от поставщиков медицинского оборудования (12 млн и 8 млн рублей), а также в назначении вице-губернатора (включая «общее покровительство») за 252 млн рублей. Вице-губернатором при Любимове был Игорь Греков, ныне осужденный за коррупцию (читать подробнее).

Также в Советский районный суд накануне поступило уголовное дело одного из заместителей Любимова - Артема Никитина.