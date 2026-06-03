Дело бывшего замгубернатора Никитина о коррупции поступило в рязанский суд.

2 июня в Советский районный суд Рязани поступило уголовное дело бывшего заместителя председателя областного правительства Артема Никитина. Согласно размещенным в картотеке материалам, обвинение ему предъявлено по статьям 174.1 (ч.4 п.б) и 290 (ч.6) УК РФ.

Это соответственно отмывание (легализация) денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере, и получение взятки в особо крупном размере. В начале 2025 года, когда Никитина брали под стражу, ему вменялась взятка более 17 млн рублей от предпринимателя за помощь в заключении контрактов.