На достройку Национального центра «Россия» в Рязани направят 515 млн рублей

Открытие НЦ «Россия» запланировано на лето 2026 года. Фото: Правительство Рязанской области.

На заседании Рязанской областной Думы депутаты одобрили изменения в бюджет на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. С докладом выступила министр финансов региона Марина Наумова, представив ключевые корректировки доходных и расходных статей.

Одним из пунктов стало финансирование филиала Национального центра «Россия» в Рязанской области. Как подчеркнула министр: «Предусматриваются дополнительные ассигнования на завершение работ по созданию универсального выставочного центра в объеме 515 млн рублей».

Ранее мы писали, что в 2025 году на строительство этого объекта из областного бюджета было направлено 700 млн рублей.