НовостиОбщество2 июня 2026 13:42

«Берег продолжают засыпать, песка еще навезли». Что происходит на Сегденском озере под Рязанью

Работы со щебнем, песком и кусками бетона на озере под Рязанью продолжились
После "укрепления", как это позиционируют чиновники, лесной дороги строительный мусор остался лежать между деревьев. Фото: vk.com/erarzn

На берегу Сегденского озера под Рязанью, памятника природы, работает техника. Ранее туда свезли строительный мусор и песок. Затем его растащили по дороге к водоему и выровняли щебнем, но по обочинам между деревьями лежат кирпичи, куски бетона, местами торчит арматура. Об этом 2 июня сообщают представители Экологического Рязязанского Альянса.

«Вдоль забора дорогу сильно распахали самосвалами. Берег продолжают засыпать, песка еще навезли», - также рассказали общественники.

Направлено обращение в прокуратуру — она проведет проверку. Администрация Рязанского округа заявляла, что «кирпичи используются для укрепления и восстановления проезда к месту отдыха»