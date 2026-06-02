Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 июня 2026 11:41

Рязанка, обманувшая государство ради выплаты на бизнес, ответит за мошенничество

Она получила 315 тыс. рублей на открытие ногтевого сервиса, хотя такого права не имела
Источник:kp.ru
Соцконтракт с женщиной заключен на открытие ногтевого сервиса.

Соцконтракт с женщиной заключен на открытие ногтевого сервиса.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Кораблинского района, получившая 315 тыс. рублей из бюджета на предпринимательство, ответит перед судом за мошенничество в крупном размере. Об утверждении обвинительного заключения сообщила прокуратура Рязанской области.

Средства 30-летней женщине выплачены в 2023 году по социальному контракту на открытие ногтевого сервиса. Однако претендовать на них обвиняемая смогла лишь преступным путем — указав недостоверные сведения о доходах своей семьи.

Деньгами предполагаемая аферистка распорядилась по своему усмотрению.