Рязанка, обманувшая государство ради выплаты на бизнес, ответит за мошенничество

Соцконтракт с женщиной заключен на открытие ногтевого сервиса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Кораблинского района, получившая 315 тыс. рублей из бюджета на предпринимательство, ответит перед судом за мошенничество в крупном размере. Об утверждении обвинительного заключения сообщила прокуратура Рязанской области.

Средства 30-летней женщине выплачены в 2023 году по социальному контракту на открытие ногтевого сервиса. Однако претендовать на них обвиняемая смогла лишь преступным путем — указав недостоверные сведения о доходах своей семьи.

Деньгами предполагаемая аферистка распорядилась по своему усмотрению.