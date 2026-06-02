Голландского путешественника впечатлили умные рязанские комары

Иностранец похвалил веломаршруты и тропы для прогулок у рек и в полях. Фото: Telegram-канал «Дневник голландца в России» (Dutchman in Russia).

Голландец Махил Снейп, путешествующий по России и ведущий онлайн-дневник, рассказал о своих впечатлениях от Солотчи. «Здесь много троп в лесу и в полях для прогулок. Узнав, что можно взять велосипед, мы сразу его арендовали и отправились на прогулку. Я не катался с прошлого лета в Голландии», – поделился путешественник.

Особую рекомендацию Снейп дал по выбору транспорта: «Берите фэтбайки с толстыми колёсами – здесь песчаный грунт, на них легче ехать», - посоветовал голландец.

Единственный минус – комары. «Столько я видел лишь на Ямале. Но там они глупые и почти не кусали, а рязанские точно знают, где и когда укусить. Спрей обязателен», – отметил он.

Возможность аренды велосипедов стала открытием. Фото: Telegram-канал «Дневник голландца в России» (Dutchman in Russia).

Также он похвалил пешеходные маршруты у рек и полей: «Очень красиво здесь!». В Солотче прошёл веломарафон, в котором голландец мечтал поучаствовать, но не успевал на поезд, поэтому отложил на следующий год.