В Рязанской области создается новый муниципальный округ

В регионе завершён переход к одноуровневой системе местного самоуправления.

В Рязанской области образован Шиловский муниципальный округ – последний в регионе, где завершился процесс преобразования районов. Соответствующий закон приняла областная Дума 2 июня. Ранее, 16 апреля, инициативу одобрила Шиловская районная Дума.

Реформа началась в 2023 году, и к 2025 году в округа были преобразованы все муниципальные образования, кроме Шиловского.

Основные цели преобразования включают повышение эффективности управления территориями, консолидацию финансовых ресурсов и равномерное распределение бюджетных средств. Также планируется сокращение дублирующих функций и расходов на содержание администраций и муниципальных служащих.