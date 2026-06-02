МЧС рекомендует рязанцам пока воздержаться от купания из-за холодной воды

МЧС не рекомендует рязанцам купаться из-за холодной воды.

Хотя пляжный сезон официально стартовал 1 июня, ГУ МЧС по Рязанской области рекомендует пока воздержаться от купания в водоемах. Это связано с недостаточно высокой температурой воды.

«В регионе держится холодная погода, нет солнечных лучей, а вода прогрелась недостаточно», - отмечают в ведомстве.

Чтобы избежать судорог и спазмов сосудов, представители МЧС советуют плавать при температуре воды не ниже +19 градусов. В прохладную погоду в воде следует находиться не больше 5-10 минут, так как переохлаждение может наступить быстрее, чем кажется.

Перед заплывом рекомендуется сделать легкую разминку. При этом употребление алкоголя — под запретом, так как он усиливает теплоотдачу и повышает риск утонуть.