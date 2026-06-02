В рязанском поселке Кадом полиция нашла домашнюю нарколабораторию

Подозреваемые утверждают, что изготавливали вещества для личного потребления. Фото: Управление МВД России по Рязанской области.

Сотрудники УНК УМВД России по Рязанской области совместно со спецназом Росгвардии задержали двоих мужчин, по версии следствия, организовавших производство марихуаны в пустующем доме в поселке Кадом. Подозреваемыми оказались 27-летний местный житель и 30-летний гость из Москвы.

Приятели приобрели заброшенное жилище, где в огороде высадили семена конопли. Готовый наркотик они делили между собой. При обыске полицейские изъяли 324 грамма готовой марихуаны, более килограмма частей наркосодержащего растения, а также банку с 131 граммом марихуаны и 1 грамм гашиша по месту проживания столичного гостя. Общая масса изъятых наркотиков растительного происхождения составила почти 1,5 килограмма.

Задержанные утверждают, что изготавливали марихуану для личного употребления, однако их версия будет проверена. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении, изготовлении, переработке наркотических средств, предусматривающей до 10 лет лишения свободы.