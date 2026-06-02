Скончался начальник отдела рязанского Центра подготовки Олег Коновалов

Похоронят Олега Коновалова в городе Сасово.

Минспорта Рязанской области сообщило, что скоропостижно ушел из жизни Олег Коновалов, начальник отдела проведения физкультурных и спортивных мероприятий ГАУ РО «ЦСП».

В ведомстве отметили, что он был предан спорту, работал тренером-преподавателем, инструктором-методистом в ДЮСШ, затем в региональном Центре спортивной подготовки.

«Его труд, энергия и вклад в развитие спортивного сообщества останутся в памяти коллег, друзей и участников соревнований», – подчеркнули в сообщении.

Прощание состоится сегодня, 2 июня, в 12:00 по адресу: ул. Стройкова, 85/4. Похороны пройдут завтра в г. Сасово.