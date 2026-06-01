Уточнены границы жилых, садоводческих и лечебных зон в нескольких районах Рязани

Внесены изменения в Правила землепользования и застройки в городе Рязани.

В частности, уточнены границы зон индивидуальной жилой застройки в районах Голенчино. Речь идёт о семи земельных участках, в том числе на 7-м Аллейном проезде, 3-м Дягилевском проезде, Родниковой улице и Голенчинском шоссе. Они отнесены к зоне жилой застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа).

Зона садоводств и дачных участков скорректирована в районе Сысоево (с/т «Комета»), а зона лечебно-профилактических учреждений – на улице Мервинской, д. 83.

Кроме того, изменены границы подзоны иных режимных территорий в районе Храпово.