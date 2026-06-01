«Пятерка» за подсказку: в Рязани возрождают дворовые игры

В игре - и дети, и родители.

В минувшую субботу, 30 мая, на площадке в музее-усадьбе И.П. Павлова было шумно и весело. Представьте, то и дело над травой летает мяч, взрослые и дети с хохотом от него уворачиваются, иногда падают, но чтобы в другую секунду подняться и снова включится в игру. Это в преддверии 1 июня, Дня защиты детей, целыми семьями играли в вышибалы. Как когда-то раньше, когда было нормой играть вместе с детьми на улице. Когда ребятня сама собиралась, знала и придумывала множество игр, и ее нельзя было дозваться домой.

Радио «Комсомольская правда - Рязань» и музей-усадьба Павлова решили возродить эту славную традицию и организовали совместный проект на все лето - «Дворовые игры нашего детства». Чтобы дети к концу лета загорели, набегались и передружились.

- К тому же это отличный повод быть вместе родителям и детям - не рядом, а именно в игре, - объяснила задумку проекта редактор радио «КП-Рязань» Ирина Майорова.

На лужайке кто-то впервые учился правильно кидать мяч, кто-то высоко прыгать. Родители подсказывали. И за это им «пятерка»!

Пока игра не стихает, заместитель директора по финансово-хозяйственной деятельности музея-усадьбы И. П. Павлова Светлана Потапкова рассказала, что у простой, на первый взгляд, забавы есть своя интересная история.

- Вышибалы известны еще со времен Древней Руси. Тогда это было не просто развлечение, а способ развивать реакцию, внимательность и выносливость военных.

Как отмечает Светлана, дворовые традиции постепенно уходят, но мы предлагаем способ их сохранить и передать по наследству детям через живую игру.

Самые ловкие - семья Дядык.

- Наверное, в таком формате - вместе с родителями - дети играют впервые, - говорит Максим Дядык. Его семья в этот день оказалось самой ловкой и получила главный приз - абрикосовый пирог Павловых.

Закончив игру, дети не спешат уходить, а обсуждают броски и следующую игру.

- Хоть мы с родителями и не победили, но мне было очень интересно. Я очень хочу тут поиграть еще, - поделилась шестилетняя Влада Майорова.

Уже в ближайшую субботу, 6 июня, в 12.00, на той же лужайке (Дом-музей Павлова, 25.) рязанские семьи соберутся вновь. На этот раз, чтобы сыграть в «резиночку». Присоединиться могут все желающие!