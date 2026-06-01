Жителю Ермишинского района вынесли приговор за попытку дать взятку следователю

Суд назначил виновному 3 года и 4 месяца лишения свободы

Сасовский районный суд вынес приговор жителю Ермишинского района за попытку дать взятку должностному лицу (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Установлено, что в декабре 2025 года мужчина, в отношении которого было возбуждено уголовное дело о краже, попытался избежать ответственности. В кабинете следователя он передал должностному лицу деньги за сокрытие факта преступления. Однако сотрудник отказался от денег и сообщил о случившемся в дежурную часть.

Суд назначил виновному 3 года и 4 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.