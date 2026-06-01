130 жилых домов Рязани останутся без горячей воды в начале недели.

На наступившей неделе под отключение горячей воды, согласно ранее опубликованному графику, попадут 130 жилых домов в Рязани. Большая часть из них останется без ГВС на две недели и лишь один — на пять дней.

Вот список адресов:

1 - 5 июня

- Первомайский пр.: 74 к.1;

2 - 15 июня

- 1-я Линия ул.: 2

- 4-я Линия ул.: 1, 3

- Баженова ул.: 27, 29, 33

- Братиславская ул.: 1/2, 2 к.1, 8, 8 к.1, 21, 27

- Гагарина ул.: 29, 33, 40, 41 к 1, 41 к 2, 42, 44, 48, 50, 53, 60/64, 63/29, 65, 69, 70/10, 71, 71 к.1, 156, 156 к.1, 156 к.2

- Гоголя ул.: 3, 4, 9/8, 12/9, 17, 21, 23, 32

- Островского проезд: 4 А, 9

- Островского ул.: 12, 14, 15, 18, 18 к.1, 20, 20 к.1, 22, 22 к.1

- Полетаева ул.: 1/14, 5, 10/10, 11 к.1, 12, 13, 13 к.1, 15, 19 к.1, 19/10, 21, 23, 25, 25 к.1, 27, 27 к.1, 28, 29 к.1, 30, 30 к.1, 31, 31 к.1, 32, 33/67

- Пушкина ул.: 13, 13 к.1

- Семашко ул.: 38/40

- Славянский проспект: 6

- Старая Дубрава ул.: 1

- Стройкова ул.: 49, 51

- Татарская ул.: 51/15, 68, 91

- Чернышевского ул.: 6 А, 10, 16

3 - 16 июня

- Быстрецкая ул.: 9, 9 к.1, 15, 19 к.1, 20, 23, 25

- Кальная ул.: 15, 18, 18 к.1, 23, 24, 25, 31, 33, 35, 38, 42

- Касимовское шоссе: 13, 23 к.2, 23 к.3, 25/1, 25/2, 27

- Новая ул.: 27, 27 А, 68/22, 84

- Попова пл.: 6/6

- Попова ул.: 18, 19/43, 22/51

- Радиозаводская ул.: 1, 1 к.1, 1 к.2, 11/27

- Совхозная ул.: 6

- Элеватор пос.: 2, 6

- Электрозаводская ул.: 51

Также в список попали 10 детских садов, четыре школы, ряд спортивных объектов, учреждений здравоохранения, культуры, административных зданий. С полным графиком отключения горячей воды на июнь можно ознакомиться по ссылке.

Отмечается, что МУП «РМПТС» может скорректировать сроки проведения профилактических работ по согласованию с администрацией города.