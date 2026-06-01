130 жилых домов Рязани останутся без горячей воды в начале недели.

На наступившей неделе под отключение горячей воды, согласно ранее опубликованному графику, попадут 130 жилых домов в Рязани. Большая часть из них останется без ГВС на две недели и лишь один — на пять дней.
Вот список адресов:
- Первомайский пр.: 74 к.1;
- 1-я Линия ул.: 2
- 4-я Линия ул.: 1, 3
- Баженова ул.: 27, 29, 33
- Братиславская ул.: 1/2, 2 к.1, 8, 8 к.1, 21, 27
- Гагарина ул.: 29, 33, 40, 41 к 1, 41 к 2, 42, 44, 48, 50, 53, 60/64, 63/29, 65, 69, 70/10, 71, 71 к.1, 156, 156 к.1, 156 к.2
- Гоголя ул.: 3, 4, 9/8, 12/9, 17, 21, 23, 32
- Островского проезд: 4 А, 9
- Островского ул.: 12, 14, 15, 18, 18 к.1, 20, 20 к.1, 22, 22 к.1
- Полетаева ул.: 1/14, 5, 10/10, 11 к.1, 12, 13, 13 к.1, 15, 19 к.1, 19/10, 21, 23, 25, 25 к.1, 27, 27 к.1, 28, 29 к.1, 30, 30 к.1, 31, 31 к.1, 32, 33/67
- Пушкина ул.: 13, 13 к.1
- Семашко ул.: 38/40
- Славянский проспект: 6
- Старая Дубрава ул.: 1
- Стройкова ул.: 49, 51
- Татарская ул.: 51/15, 68, 91
- Чернышевского ул.: 6 А, 10, 16
- Быстрецкая ул.: 9, 9 к.1, 15, 19 к.1, 20, 23, 25
- Кальная ул.: 15, 18, 18 к.1, 23, 24, 25, 31, 33, 35, 38, 42
- Касимовское шоссе: 13, 23 к.2, 23 к.3, 25/1, 25/2, 27
- Новая ул.: 27, 27 А, 68/22, 84
- Попова пл.: 6/6
- Попова ул.: 18, 19/43, 22/51
- Радиозаводская ул.: 1, 1 к.1, 1 к.2, 11/27
- Совхозная ул.: 6
- Элеватор пос.: 2, 6
- Электрозаводская ул.: 51
Также в список попали 10 детских садов, четыре школы, ряд спортивных объектов, учреждений здравоохранения, культуры, административных зданий. С полным графиком отключения горячей воды на июнь можно ознакомиться по ссылке.
Отмечается, что МУП «РМПТС» может скорректировать сроки проведения профилактических работ по согласованию с администрацией города.