По иску прокурора суд отменил контракты на ремонт дороги под Рязанью на 10 млн рублей.

Арбитрнажный суд Рязанской области по иску прокуратуры признал недействительными контракты на ремонт дороги в селе Коростово. ООО «Асфальтмастер» получило два подряда на общую сумму 10 млн рублей от администрации Заокского сельского поселения без проведения конкурсных процедур.

Суд пришел к выводу, что фактически оба заключенных в течение трех дней однотипныъ договора фактически являлись одной сделкой. Сумма была разбита пополам, чтобы не проводить тендер.

«Умысел сторон сделок в данном случае был направлен на заключение договора в обход предусмотренных законом конкурентных способов осуществления закупки», - сказано в решении, которое пока не вступило в законную силу.

Помимо признания сделок ничтожными с подрядчика взыскивается 1 млн рублей.