НовостиЭкономика31 мая 2026 9:44

По иску прокурора суд отменил контракты на ремонт дороги под Рязанью на 10 млн

Подряд был отдан конкретной фирме в обход конкурсных процедур
По иску прокурора суд отменил контракты на ремонт дороги под Рязанью на 10 млн рублей.

Арбитрнажный суд Рязанской области по иску прокуратуры признал недействительными контракты на ремонт дороги в селе Коростово. ООО «Асфальтмастер» получило два подряда на общую сумму 10 млн рублей от администрации Заокского сельского поселения без проведения конкурсных процедур.

Суд пришел к выводу, что фактически оба заключенных в течение трех дней однотипныъ договора фактически являлись одной сделкой. Сумма была разбита пополам, чтобы не проводить тендер.

«Умысел сторон сделок в данном случае был направлен на заключение договора в обход предусмотренных законом конкурентных способов осуществления закупки», - сказано в решении, которое пока не вступило в законную силу.

Помимо признания сделок ничтожными с подрядчика взыскивается 1 млн рублей.