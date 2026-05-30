В Рязани объявлен аукцион на право жилой застройки в районе Горрощи

Объявлен аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки в Горроще.

Мэрия Рязани выпустила постановление о проведении электронного аукциона на право заключения договора комплексного развития территории жилой застройки. Участок площадью 60,29 га ограничен улицами Шевченко, 2-й Линией, 3-м Мопровским переулком, Высоковольтной, Проф. Никулина, Чкалова, Весенней и Новопавловской.

Торги планируется завершить до 1 августа 2026 года. Начальную цену аукциона определят в течение десяти рабочих дней после вступления документа в силу. Размер задатка для участников составит 20% от стартовой цены.

Ранее стало известно, что на 60 гектарах в Рязани между улицами Чкалова и Шевченко планируется снести 88 домов под новую застройку.