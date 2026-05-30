«Культурные» щёлкают семечки, а мусор бросают под ноги: глава Спасского округа возмутилась поведением отдыхающих на набережной

Пользователей городского пространства попросили не мусорить. Фото: https://vk.com/solomonovanv.

Глава муниципального округа пристыдила жителей Спасска и гостей города. Нина Соломонова возмутилась поведением отдыхающих на новой благоустроенной набережной. Поводом стали многочисленные горы мусора, которые оставляют после себя посетители.

«Пришли «культурные» люди посидеть на лавочке, полюбоваться природой, мимо идут другие, дети качаются на качелях…сидят и щёлкают семечки, – возмущается глава округа. – Шелуху лучше собрать в пакетик или донести до урны, коих на площадке достаточно. Дети смотрят на это и запоминают, что это норма».

Чиновница добавила, что отдыхающие перекидывают шелуху на газон, курят на смотровой площадке и кидают окурки, пачки, банки от энергетиков и пластик прямо на землю.

После майских субботников, глава округа привела «статистику» собранного мусора: более 200 пластиковых и стеклянных бутылок, около 50 алюминиевых банок, десятки упаковок от лапши быстрого приготовления, чипсов и сухариков, консервные банки от тушёнки и сгущёнки, а также множество другого бытового мусора.

«Уважаемые жители, когда же мы будем требовательны и к себе?» – спросила Нина Соломонова.