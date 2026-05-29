Вандализм стал причиной отсутствия дна в урнах в рязанском Лесопарке

Власти города пояснили проблему с урнами на экотропе. Фото: Администрация Рязани.

Новые урны с металлическими каркасами, установленные на обновленной осенью экотропе в рязанском Лесопарке, пострадали от рук вандалов. В администрации города пояснили, что неизвестные вынули и испортили металлические элементы контейнеров.

Ранее горожане заметили отсутствие дна у некоторых урн и предполагали различные версии некомплекта, однако причина оказалась проще – вандализм.

В мэрии пообещали все починить и призвали жителей бережно относиться к общественному имуществу, чтобы сохранить зоны отдыха комфортными для всех.