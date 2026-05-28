Урны без дна заметили рязанцы на обновленной осенью экотропе в Лесопарке

Урны на экотропе потеряли дно. Фото: Telegram-канал «Твиглс».

Рязанцы на новой экотропы в Лесопарке обнаружили необычную проблему: часть урн не имеет дна. Мусор, брошенный в такую конструкцию, падает прямо на землю.

Напомним, прежнее покрытие тропы из цемента и спила вызвало резкую критику горожан. Теперь вместо него уложили деревянный настил – стало комфортнее и эстетичнее. Однако с урнами вышла накладка.

«Неужели бюджет закончился именно на пакетах?» – недоумевают рязанцы.

Впрочем, есть и другое предположение: урны убирали во время половодья и после паводка просто не успели полностью собрать.