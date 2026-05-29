В рязанском «Доме ребенка» появилось игровое ЛФК-оборудование.

В рязанском лечебно-реабилитационном центре «Дом ребенка» появилось новое ЛФК-оборудование. Как сообщил минздрав, теперь маленькие пациенты могут развивать двигательную функцию и мышление с помощью виртуальной дельфинотерапии.

Вместо обычных управжнений дети окунаются в увлекательный сюжет и помогают анимированными дельфинам - персонажам виртуального мира. Специальные датчики считывают движения пациентов и отображают их на экране.

«Это называется биологической обратной связью: ребенок сразу видит, как его действия влияют на происходящее в игре». - поясняют специалисты.

По их словам, тренажер улучшает мелкую моторику, укрепляет мышцы, возвращает подвижность пораженных конечностей, развивает внимание, память и снимает эмоциональное напряжение. Он подходит для детей с нарушениями ЦНС, органов чувств, пациентов с проблемами опорно-двигательного аппарата, ускоряя из реабилитацию.

Занятия проходят под наблюдением специалиста ЛФК.