«Наша государственная религия – это оккультизм»: рязанский священник рассказал, чем грешны гороскопы и тарологи

Настоятель рязанского Николо-Ямского храма протоиерей Дмитрий Фетисов в эфире радио «Логосъ» заявил, что вера в Бога сегодня не в тренде. «Сейчас модно быть оккультистом, иметь такое оккультное мировоззрение, которое не исключает и иногда походов в храм», – сказал он.

По его словам, такие люди приходят в церковь за «здоровьем и успехом», что «ничем не отличается от чистейшего язычества». При этом действительно воцерковленный человек в обществе вызывает удивление, а тарологи, гороскопы, бабушки и заговоры стали обычным делом.

Батюшка привёл яркий пример: «В официальном издании, где публикуются законы, – печатают гороскопы. Представьте скандал, если бы там начали публиковать святцы».

Священник назвал оккультизм фактической государственной религией. «Бог у пантеистов-оккультистов – это золотая рыбка, исполняющая утилитарные желания», – пояснил он. И заметил, что в дни Пасхи и Святок в большинстве гороскопов пишут «особенно неблагоприятные дни». «Для кого? – задаётся протоиерей вопросом. – Конечно, для Рогатого».

По словам настоятеля рязанского храма, православие – это огромная ответственность и свобода воли, а оккультизм позволяет снять с себя ответственность, переложив её на звёзды. «Или ты в Бога веришь и изучаешь Евангелие, или занимаешься чепухой с гороскопчиками», – резюмировал священник.