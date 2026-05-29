Рязанцы держат на вкладах свыше 385 миллиардов рублей.

В Рязанской области клиенты банков хранят на вкладах (кроме эскроу-счетов) свыше 385 миллиардов рублей. Это примерно втрое больше, чем бюджет региона.

По данным Рязанского отделения Банка России на начало апреля, за год объем вкладов увеличился почти на 20%.Три четверти объема сбережний приходится на срочные счета (депозиты).

«Это популярный инструмент накопления: условия прозрачные, а деньги защищены в размере до 1,4 млн рублей государственной системой страхования вкладов», - комментирует пресс-служба отделения.

Совокупный остаток на текущих счетах рязанцев, к которым привязаны банковские карты, составил 98 млрд рублей. Это на четверь больше, чем годом ранее.

При этом депозитный портфель юридических лиц вырос на 8% - до 54,9 млрд рублей.