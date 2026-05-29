Медведь вышел на дорогу Ласково — Деулино под Рязанью

На дорогу Ласково — Деулино под Рязанью вышел медведь. Запись видеорегистратора проезжавшего по участку автомобиля опубликовал Телеграм-канал «Рязанский слон».

Место, где появился зверь, удалось распознать на онлайн-картах. Это 14-й километр указанной дороги — всего в 9 километрах и 10 минутах езды от села Картановосово.

В апреле следы медведя местные жители замечали в окрестностях поселка Лесохим - тоже неподалеку от деревни Деулино.