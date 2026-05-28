Экипаж ДПС остановил 10-летнего на квадроцикле и изъял транспортное средство.

27 мая экипаж ДПС остановил на автодороге под Рязанью 10-летнего мальчика, управлявшего квадроциклом. Транспортное средство отправлено на штрафстоянку, сообщает областное УМВД.

Патрульные проводили совместный рейд с подразделением по делам несовершеннолетних. Они вызвали на место родителя ребенка и составили три протокола об административных нарушениях:

- об управлении ТС без водительских прав;

- об упрвлении незарегистрированным ТС;

- о передаче управления ТС лицу, заведомо не имевшему права садиться за руль.

Кроме того, сотрудники ПДН подготовили материалы для привлечения к ответственности за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию детей. За такой проступок предусмотрен штраф 30 тыс. рублей.