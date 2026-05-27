Отключение горячей воды с 27 мая в Рязани перенесли на июнь.

Отключение горячей воды в Рязани, которое было запланировано с 27 мая по 9 июня, перенесено. О более позднем начале профилактических работ объявлило МУП «РМПТС».

Это касается домов на Московском шоссе, Народом бульваре, улицах Костычева, Новаторов, Крупской, Великанова, Юбилейной, Комбайновой, Коломенской, Вишневой, Мервинской.

Новой, но пока ориентировочной датой начала работ по этим адресам названо 2 июня. Продолжительность отключения будет той же.

