Минприроды назвало загрязнителя реки Дубянки под Рязанью. Фото: minprirody.ryazan.gov.ru

Сточные воды в реку Дубянка под Рязанью несанкционированно сбрасывает ООО «Водоканал Плюс». Такой вывод сделало областное минприродопользования.

15, 22 апреля и 21 мая ведомство отобрало пробы и направило их в Центр лабораторного анализа и технических измерений. В результате выявлено превышене предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Исследование проводилось на содержание аммонийного азота, нитратов, нитритов, фосфатов, анионных поверхностно-активных веществ.

Прежставители министерства заявили, что направили протоколы в Росприроднадзор и решают вопрос об оценке вреда, причиненного реке.

Ранее о плачевном состоянии Дубянки высказывались жители села Ходынино. По их словам, это теперь не водоем с некогда богатой фауной и не место для отдыха, а сточная канава.